தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டால் மக்கள் சாலை மறியல்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:01 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM
செய்யூர்:விழுதமங்கலம் கிராமத்தில் ஐந்து மாதங்களாக, குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதை கண்டித்து பொது மக்கள் காலி குடங்களுடன் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
செய்யூர் அடுத்த பவுஞ்சூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட விழுதமங்கலம் பகுதியில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களுக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், ஐந்து மாதங்களாக விழுதமங்கலம் பகுதியில் போதிய அளவு, தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்படாமல் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
மேலும், குறைந்த மின்னழுத்தம் பிரச்னையால் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதுடன், வீட்டு உபயோக மின்சாதன பொருட்களும் அடிக்கடி பழுதடைகின்றன. இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இதனால், விரக்தி அடைந்த 50க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் நேற்று காலை காலி குடங்களுடன் பவுஞ்சூர் - படாளம் மாநில நெடுஞ்சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து வந்த அணைக்கட்டு போலீசார் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் குடிநீர் பிரச்னை குறித்து தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததை எடுத்து கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.