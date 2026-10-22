அம்மா உடற்பயிற்சி கூடத்தை சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
அம்மா உடற்பயிற்சி கூடத்தை சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: திம்மாவாரத்தில் பயன்பாடின்றி வீணாகி வரும் அம்மா உடற்பயிற்சி கூடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட திம்மாவரம் ஊராட்சியில் 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு –- காஞ்சிபுரம் சாலையோரம், 2018ம் ஆண்டு 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், அம்ம பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டது.
இங்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள், நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள தளங்கள், சிறுவர்கள் விளையாடும் வகையில் ஊஞ்சல் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. மேலும், நடைபயிற்சி மேற்கொள்வோருக்கான ஓய்வு அறை மற்றும் கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த உடற்பயிற்சி கூடம் சில மாதங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருந்தது. தற்போது பராமரிப்பின்றி செடிகள் வளர்ந்து, மர்ம நபர்கள் மது அருந்தும் கூடாரமாக மாறியுள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அம்மா பூங்காவிற்குள் வர தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
உடற்பயிற்சி கூடத்தில் உள்ள உபகரணங்கள் அனைத்தும் துரு பிடித்து, யாரும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
பூங்கா வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட கழிப்பறை கதவுகள் உடைந்து, பாதுாகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளன. மேலும், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்களும் சேதமடைந்து வீணாகி வருகின்றன. தவிர, உடற்பயிற்சி கூடம் மர்ம நபர்கள் மது அருந்தும் கூடாரமாக மாறிவிட்டது. உள்ளே மது பாட்டில்கள் ஆங்காங்கே சிதறி கிடக்கின்றன. இதன் காரணமாக குழந்தைகளை பூங்கா அழைத்து வருவதை பெற்றோர் தவிர்த்து வருகின்றனர்.
எனவே, ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பயன்பாடின்றி கிடக்கும் உடற்பயிற்சி கூடத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.