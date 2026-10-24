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உடையான் குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
உடையான் குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 11, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:46 PM
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கூவத்துார்: கூவத்துார் ஊராட்சியில் உள்ள உடையான் குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கூவத்துார் ஊராட்சியில் 1500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. கூவத்துார் பஜார் பகுதியில், பிள்ளையார் கோவில் தெருவை ஒட்டி உடையான்குளம் உள்ளது. அப்பகுதி மக்களின் நீராதரமாக உள்ள உடையான் குளம் பராமரிப்பின்றி, வீணாகி வருகிறது. குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளும் குளத்தில் கலந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மேலும், திருவிழா காலங்களில் குளத்து நீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பருவமழை தொடங்கும் முன் உடையான் குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வே ண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.