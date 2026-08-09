இரு ஊராட்சிகளுக்கு ஒரே செயலர் பணிகள் பாதிப்பதாக மக்கள் புகார்
இரு ஊராட்சிகளுக்கு ஒரே செயலர் பணிகள் பாதிப்பதாக மக்கள் புகார்
ADDED : ஆக 09, 2026 01:54 AM
வண்டலுார்: வண்டலுார் அருகே, இரு ஊராட்சிகளில் ஒரே செயலர் பணியாற்றுவதால், வரி வசூல், கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் கடும் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக, பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வண்டலுார் அடுத்த மண்ணிவாக்கம், ஊரப்பாக்கம் ஆகிய இரு ஊராட்சிகளுக்கும் ஒரே நபர், ஊராட்சி செயலராக பணியாற்றி வருகிறார். இதனால், வரி செலுத்துதல், வளர்ச்சி பணிகள் தொடர்பாக மனு அளித்தல், கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பல பணிகள் பாதிப்படைந்துள்ளன.
எனவே, இரு ஊராட்சிகளுக்கும் தனித்தனி செயலர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என, பொது மக்கள் புகார் எழுப்பி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து மண்ணிவாக்கம் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
மண்ணிவாக்கம் ஊராட்சியில், 12 வார்டுகளும், ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சியில், 15 வார்டுகளும் உள்ளன. இந்த இரு ஊராட்சிகளிலும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர்.
ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சியில் செயலராக பணியாற்றி வந்த நபர், கடந்த இரு மாதங்களுக்கு முன் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இதுவரை புதிதாக செயலர் நியமிக்கப்படவில்லை.
இதனால், மண்ணிவாக்கம் ஊராட்சி செயலர், ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சியின் நிர்வாக பணிகளையும் சேர்த்து கவனித்து வருகிறார்.
ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சி பரப்பிலும், மக்கள் தொகையிலும் பெரியது என்பதால், அங்குள்ள நிர்வாக பணிகளை கவனிக்க முடியாமல் திணறி வருகிறார்.
இதனால், மண்ணி வாக்கம் ஊராட்சி பணிகளில் கவனம் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசு செயல்படுத்தும் திட்ட பணிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
எனவே, காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றிய நிர்வாக அதிகாரிகள், மண்ணிவாக்கம் ஊராட்சிக்கு தனி செயலரை நியமிக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.