குடிநீர் தொட்டி பள்ளத்தில் தடுப்பு வேலி அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
குடிநீர் தொட்டி பள்ளத்தில் தடுப்பு வேலி அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:02 PM
மறைமலைநகர்: திருக்கச்சூர் ஈஸ்வரன் நகர் பகுதியில், குடிநீர் தொட்டிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால், தடுப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செட்டிபுண்ணியத்தில் பயன்பாடு நிறுத்தப்பட்ட கல்குவாரி பள்ளத்தில் தேங்கியுள்ள, தண்ணீரை சுத்திகரித்து மறைமலை நகர் நகராட்சி பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
குடியிருப்பு பகுதிகளில், 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குழாய்கள் பதிப்பு, தண்ணீர் தொட்டி அமைக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், திருக்கச்சூர் ஈஸ்வரன் நகரில் குடிநீர் தொட்டி கட்டுவதற்காக 10 அடி ஆழத்தில், மூன்று மாதங்களுக்கு முன் பள்ளம் தோண்டப்பட்டும் பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை.
தற்போது, பெய்து வரும் நிலையில், இந்த பள்ளம் முழுதும் தண்ணீர் நிரம்பி குளமாக மாறியுள்ளது. மேலும், பள்ளத்தை சுற்றி தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்படாமல் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனால், குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் கால்நடைகள் விழுந்து உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
எனவே, குடிநீர் தொட்டிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை சுற்றி தடுப்பு வேலி அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.