கிளியாற்று பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
கிளியாற்று பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:16 PM
மதுராந்தகம்:
கிளியாற்று தடுப்பணையில் இருந்து, செம்பூண்டி ஏரிக்கு செல்லும் நீர்வரத்து கால்வாயில், புதிதாக கட்டப்பட்ட பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் தாலுகா செம்பூண்டி கிராமம் அருகே கிளியாறு செல்கிறது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி அடுத்த மேல்பாடி கிராமத்தில் தொடங்கும் கிளியாற்றில் இருந்து, மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து செம்பூண்டி கிராமம் வழியே சென்று, மதுராந்தகம் ஏரிக்குச் செல்கிறது.
இந்நிலையில், செம்பூண்டி கிளியாற்று தடுப்பணையில் இருந்து, செம்பூண்டி ஏரிக்குச் செல்லும் தண்ணீர், செம்பூண்டி - எல்.எண்டத்துார் சாலையில் உள்ள பழைய தரைப்பாலத்தைக் கடந்து செல்கிறது.
ஆண்டுதோறும் மழைக்காலங்களில், அதிகப்படியான நீர்வரத்து காரணமாக, இந்த தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி தண்ணீர் செல்வதால், போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்படுகிறது.
மிகவும் பழமையான இந்த தரைப்பாலத்தை இடித்து அகற்றி, புதிதாக பாலம் அமைக்க, நெடுஞ்சாலைத்துறையினரிடம் செம்பூண்டி ஊராட்சி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில், 2.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கடந்தாண்டு புதிதாக தரைப்பாலம் கட்டப்பட்டது. இந்த தரைப்பாலம் பள்ளி, கல்லுாரி பேருந்துகள் செல்லவும் மற்றும் செம்பூண்டி கிராம மக்களின் முக்கிய வழித்தடமாகவும் உள்ளது.
இந்நிலையில், புதிய பாலத்தில் பக்கவாட்டின் நான்கு பக்கங்களிலும் தடுப்புச்சுவர் இன்றி கட்டப்பட்டுள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் சென்று வருகின்றனர். மேலும், பாலத்தின் இருபக்கமும் கம்புகள் வைத்து பிளாஸ்டிக் கயிறுகள் கட்டி
நெடுஞ்சாலை துறையினர் தடுப்பு அமைத்துள்ளனர். அவை பாதுகாப்பற்ற முறையில் இருப்பதாக செம்பூண்டி பகுதி மக்கள் தெ ரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் இப்பகுதியை ஆய்வு செய்து, பாலத்தின் இருமார்க்கத்திலும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.