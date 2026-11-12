கூட்டுறவு கடன் சங்க கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
கூட்டுறவு கடன் சங்க கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:24 PM
மேல்மருவத்துார்: மேல்மருவத்துார் அருகே சோத்துப்பாக்கத்தில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் பழைய கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது, சோத்துப்பாக்கம் கிராமம். இந்த கிராமத்தில் பாலமுருகன் கோவில் அருகே, தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கட்டடம் என்பதால், நாளடைவில் விரிசல் ஏற்பட்டு, பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்தது.
இதனால், அதே பகுதியில் புதிதாக தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு அலுவலக கட்டடம் மாற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், சேதமடைந்த பழைய அலுவலகம் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், இடித்து அப்புறப்படுத்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.