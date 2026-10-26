/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/சேதமடைந்த ரேஷன் கடை இடிக்க மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 11, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:46 PM
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அச்சிறுபாக்கம்: அச்சிறுபாக்கம் அருகே, உத்தமநல்லுார் கிராமத்தில் சேதமடைந்த ரேஷன் கடை கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற, அப்பகுதிமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியம், திருமுக்காடு ஊராட்சி, உத்தமநல்லுார் கிராமத்தில், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கட்டடத்தில், ரேஷன் கடை செயல்பட்டு வந்தது.
நாளடைவில் விரிசல் ஏற்பட்டு, பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு கட்டடம் சேதம் அடைந்ததால், அது கைவிடப்பட்டு, மாற்று இடத்தில் தற்காலிகமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
பழைய ரேஷன் கடை கட்டடத்தில் இருந்து குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு, பாம்பு உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகள் படையெடுக்கின்றன.
எனவே, சேதமடைந்த கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற, ஊராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதிமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.