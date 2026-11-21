பழைய போலீஸ் குடியிருப்பை இடித்து அகற்ற மக்கள் வலியுறுத்தல்
பழைய போலீஸ் குடியிருப்பை இடித்து அகற்ற மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகத்தில் உள்ள, பழைய காவலர் குடியிருப்பை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகத்தில் 1928ம் ஆண்டு காவல் நிலையம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இங்கு பணிபுரிந்த போலீசாருக்கு மதுராந்தகம் ராமர் கோவில் இடப்பக்கம் ஜி.எஸ்.டி., சாலையோரம், காவலர் குடியிருப்பு கட்டப்பட்டது.
நாளடைவில் குடியிருப்பு முழுதும் சேதமடைந்ததால், காவலர்கள் அந்த இடத்தை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தனர். இதையடுத்து 2002ம் ஆண்டு அதே பகுதியில் புதிதாக காவலர் குடியிருப்பு கட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில், 28 ஆண்டுகளாகியும், பழைய காவலர் குடியிருப்பு இடித்து அகற்றப்படாமல் உள்ளது. இதனால் அந்த வளாகம் முழுதும் ‘குடி’மகன்கள் அருந்தும் கூடாரமாக மாறி உள்ளது. மேலும், குற்ற வழக்குகள் மற்றும் விபத்து வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களையும் போலீசார் இங்கு நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். இதனால், அங்கு செடிகள் வளர்ந்து விஷ ஜந்துக்களின் புகலிடமாக மாறியுள்ளது. மேலும், அதன் அருகில் வசிக்கும் குடியிருப்பு மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். எனவே, பழைய கவாலர் குடியிருப்பை இடித்து அகற்றி, பறிமுதல் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.