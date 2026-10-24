மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதம் இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதம் இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
பவுஞ்சூர்: நீலமங்கலத்தில் சேதமடைந்துள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பவுஞ்சூர் அருகே நீலமங்கலம் ஊராட்சியில் 200 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இப்பகுதி மக்களின் வசதிக்காக, பாலாத்தம்மன் கோவில் தெருவில், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் மேல்நிலை நீர்தொட்டி கட்டப்பட்டது. இதில், மின்மோட்டார் மூலம் நீரேற்றப்பட்டு, குழாய் வழியாக பிள்ளையார் கோவில் தெரு, திருவள்ளுவர் தெரு, அம்மன் கோவில் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் தொட்டியை பரிசோதித்து, சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வந்தன. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எந்தவித பராமரிப்பு பணியும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதனால், மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதமடைந்து இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது.
இரும்பு துகள் கலந்து குடிநீர் வருவதால், அப்பகுதி மக்கள் இந்த தண்ணீரை பயன்படுவதை தவிர்த்துள்ளனர். எனவே, சேதமடைந்துள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியை இடித்து அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.