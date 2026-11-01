கிராம நிர்வாக அலுவலகம் சேதம் இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
கிராம நிர்வாக அலுவலகம் சேதம் இடித்து அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 31, 2026 07:36 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:32 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: கருமாரப்பாக்கத்தில் சேதமடைந்துள்ள வி.ஏ.ஓ., எனும் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் அருகே நடுவக்கரை ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. காமராஜர் நகரில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட, கிராம நிர்வாக அலுவலகம் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. மேலும், அலுவலகத்தின் மேல்தளத்தில் கான்கிரீட் பூச்சுகள் உதிர்ந்து கீழே விழுந்ததால், பணியாளர்கள் அச்சமடைந்தனர். மேலும், மழைக்காலத்தில், ஆவணங்களை பாதுகாப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து,
அதே பகுதியில் உள்ள இ–சேவை மையத்திற்கு கிராம நிர்வாக அலுவலகம் மாற்றப்பட்டது.
மேலும், பட்டா, சிட்ட, ஜாதி மற்றும் வருமான சான்றிதழ் காே ரி விண்ணப்பிக்க வரும் பொதுமக்கள் இட வசதியின்றி அவதிப்படுகின்றர். கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் பணியாளர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்த கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிதாக அமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.