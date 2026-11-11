கடம்பூர் கோவில் குளத்தை தூர்வார மக்கள் கோரிக்கை

UPDATED : நவ 10, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:00 PM
மறைமலைநகர்: முறையாக பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளாததால், களைச் செடிகள் வளர்ந்துள்ள கடம்பூர் குளத்தை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மறைமலைநகர், கடம்பூர் கிராமத்தில் பழமையான பாலாம்பிகை சமேத கைலாசநாதர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில் எதிரே குளம் உள்ளது. இக்குளம் சுற்றியுள்ள கிராமத்தின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.
இந்த குளத்தை பல ஆண்டுகளாக தூர்வாராததால் களைச் செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. மேலும், கரைகள் பலவீனமடைந்து வருகிறது. இக்குளத்திற்கு நீர்வரத்து கால்வாய் வசதியும் ஏற்படுத்தவில்லை. இதன் காரணமாக, குளத்தில் போதுமான அளவு தண்ணீர் தேக்கி வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், கோடை காலம் துவங்கும் முன்னரே ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளம் வறண்டு விடுவதால், கால்நடைகள் தண்ணீருக்கு நீண்ட தூரம் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது.
எனவே, கோவில் குளத்தை தூர்வாரி, சுற்றிலும் தடுப்பு வேலி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.