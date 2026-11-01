சேதமடைந்த ஊராட்சி அலுவலகம் இடித்து அகற்ற மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
சேதமடைந்த ஊராட்சி அலுவலகம் இடித்து அகற்ற மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:36 PM
மதுராந்தகம்:
அருங்குணம் ஊராட்சியில், பயன்பாடு இல்லாத ஊராட்சி அலுவலகத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் ஒன்றியம், அருங்குணத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
மதுராந்தகம் - – மாரிபுத்துார் சாலையில், 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஊராட்சி அலுவலகம் கட்டப்பட்டது. நாளடைவில் அலுவலகம் முழுதும் சிதிலமடைந்ததால், 5 ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி உள்ளது.
அதே பகுதியில் புதிதாக ஊராட்சி அலுவலகம் கடந்தாண்டு கட்டப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த பழைய ஊராட்சி அலுவலகத்தில் செடிகள் வளர்ந்து விஷப்பூச்சிகள்
தங்கும் இடமாக மாறி உள்ளது. அதன் அருகிலேயே அரசு தொடக்கப்பள்ளி இருப்பதால், மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
எனவே, பள்ளி மாணவர்களின் நலன் கருதி, பயன்பாடு இல்லாத பழைய ஊராட்சி அலுவலகத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.