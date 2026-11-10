சேதமடைந்த வி.ஏ.ஓ., 'ஆபீஸ்' :புதிதாக கட்ட மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
சேதமடைந்த வி.ஏ.ஓ., 'ஆபீஸ்' :புதிதாக கட்ட மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:30 PM
செய்யூர்: முதலியார்குப்பத்தில் சேதமடைந்துள்ள வி.ஏ.ஓ., எனும் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை இடித்துவிட்டு, புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட முதலியார்குப்பம் கிராமத்தில், 600க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
எல்லையம்மன் கோவில் -- செய்யூர் நெடுஞ்சாலையோரம் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் செயல்படுகிறது. இங்கு, நயினார்குப்பம், ஓதியூர், முதலியார்குப்பம், தழுதாளிகுப்பம், முட்டுக்காடு உள்ளிட்ட ஐந்து கிராமங்களின் வருவாய் கணக்குகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
கிராம நிர்வாக அலுவலகம், 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. அலுவலகத்தை முறையாக பராமரிக்காததால், நாளடைவில் கான்கிரீட் உதிர்ந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது.
மழைக்காலத்தில் அலுவலகத்தின் உள்ளே மழைநீர் கசிந்து, நிர்வாகம் சார்ந்த முக்கிய ஆவணங்கள் நனைந்து வீணாகி வருகின்றன. மேலும், ஆவணங்களை பாதுகாக்க வருவாய் துறை அதிகாரிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை இடித்துவிட்டு, புதிதாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.