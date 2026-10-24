/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மின்கம்பம் சேதம் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
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கூவத்துார்: அணைக்கட்டு ஊராட்சியில் சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை அகற்றி, புதிய கம்பம் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கூவத்துார் அருகே அணைக்கட்டு ஊராட்சியில் வாளோடை பகுதியில் உள்ள மின்கம்பம் சேதமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன்
சென்று வருகின்றனர். எனவே, சே தமடை ந்த மின்கம்பத்தை
அகற்றி புதிய மின்கம்பம் அமைக்க மின்வாரிய அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.