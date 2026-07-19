அனுமந்தபுத்தேரி குளத்தை துார்வார மக்கள் கோரிக்கை
அனுமந்தபுத்தேரி குளத்தை துார்வார மக்கள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:04 AM
செங்கல்பட்டு: அனுமந்தபுத்தேரியில் உள்ள பச்சை குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு நகராட்சி அனுமந்தபுத்தேரியில், ஜி.எஸ்.டி., சாலை அருகில் பழமையான பச்சை குளம் உள்ளது.
சுற்று வட்டார பகுதிகளின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ள இந்த குளம், பல ஆண்டுகளாக துார் வாரப்படமால் கழிவு நீர் தேங்கி, மாசடைந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக, பச்சை குளத்தை துார் வாராமல் நகராட்சி நிர்வாகம் கிடப்பில் போட்டுள்ளது. இதனால், குளக்கரையைச் சுற்றி ஆக்கிரமித்து, வீடுகள் கட்டப்பட்டு உள்ளன.
இந்த வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், குளத்தில் தேங்கி, கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி, தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க, நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.