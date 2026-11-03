சமுதாய கூடம் இல்லாததால் கரிக்கிலி பகுதி மக்கள் அவதி
சமுதாய கூடம் இல்லாததால் கரிக்கிலி பகுதி மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 02, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:14 PM
மதுராந்தகம்: குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்த சமுதாய கூடம் இல்லாததால், கரிக்கிலி பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் அருகே கரிக்கிலி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில், 5,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.
கரிக்கிலி பகுதியில் சமுதாய கூடம் இல்லாததால், சித்தாமூர், கிருஷ்ணாபுரம், அண்ணா நகர், கரிக்கிலி காலனி உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளை நடத்த அவதிப்படுகின்றனர்.
சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்த மண்டபம் தேடி மதுராந்தகம், நெல்வாய், உத்திரமேரூர் போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால், தனியார் மண்டபங்களில் 70 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு ஏற்படுகிறது. தவிர நீண்ட துாரம் சென்று வர சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, ஊராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, புதிதாக சமுதாயக்கூடம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.