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﻿ புதிய அங்கன்வாடி மையத்தை திறக்க நெற்குணப்பட்டு மக்கள் வலியுறுத்தல்

﻿ புதிய அங்கன்வாடி மையத்தை திறக்க நெற்குணப்பட்டு மக்கள் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:09 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:09 AM

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செய்யூர்: நெற்குணப்பட்டு ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

செய்யூர் அடுத்த நெற்குணப்பட்டு ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். நெற்குணப்பட்டு அரசு பள்ளி அருகே இயங்கி வந்த அங்கன்வாடி மையத்தில் 15 குழந்தைகள் பயின்று வந்தனர்.

இந்நிலையில், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன், கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையம், இடியும் நிலையில் இருந்தது.

குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் அருகில் உள்ள இ - சேவை மைய கட்டடத்திற்கு அங்கன்வாடி மையம் மாற்றப்பட்டது. இங்கு அடிப்படை வசதி இல்லாமல் குழந்தைகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

இதனால், புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்ட அப்பகுதி மக்கள் ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.

இதையடுத்து, 2025 - -26ம் நிதி ஆண்டில் ஏ.ஜி.ஏ.எம்.டி., திட்டத்தின் கீழ் 17.25 லட்சம் ரூபாயில் புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டது. கட்டி முடித்து இரு மாதங்களாகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் பூட்டி கிடக்கிறது.

எனவே, இந்த அங்கன்வாடி மையத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது, 'குழந்தைகளுக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் பணி நடக்கிறது. விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்' என்றனர்.

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