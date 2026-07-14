மோட்டார் ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைக்க திருப்போரூர் தாலுகா மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
மோட்டார் ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைக்க திருப்போரூர் தாலுகா மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:22 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் தாலுகாவில், 19 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வாகனங்கள் உள்ள நிலையில் மோட்டார் ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைக்காமல் இருப்பது பொது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருப்போரூர் ஒன்றிய அளவில் 50 ஊராட்சிகள், வட்ட அளவில், 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள், ஆறு குறுவட்டங்கள், ஒரு பேரூராட்சி உள்ளன. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களும், 3 லட்சம் வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
திருப்போரூர் தாலுகாவில் 19 லட்சம் இருசக்கரம், நான்கு சக்கரம் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் உள்ளன.
இங்கிருந்து, தினமும் 200க்கும் மேற்பட்டோர் ஓட்டுநர் உரிமம், பழகுனர் உரிமம், புதிய வாகனம் பதிவு செய்தல், தடையில்லா சான்று, கனரக வாகன உரிமம் என, பல்வேறு பணிகளுக்காக, 35 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள செங்கல்பட்டு அடுத்த பரனுார் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு சென்று வந்தனர். இதனால், போக்குவரத்து செலவு, கால விரயம் ஏற்பட்டது.
மேலும், 2,500 போக்குவரத்து வாகனங்களும், 7,500 போக்குவரத்து அல்லாத வாகனங்களும் இருந்தால் போக்குவரத்து யூனிட் அலுவலகம் அமைக்கலாம் என முந்தைய தி.மு.க., அரசு தெரிவித்திருந்தது.
ஆனால், திருப்போரூர் பேரூராட்சியில் லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் இருந்தும், போக்குவரத்து அலுவலகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பொது மக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக மக்கள், அரசியல் கட்சியினர் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியும், கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கினர்.
அதை தொடர்ந்து திருக்கழுக்குன்றத்தில் செயல்படும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் திருப்போரூர் கடந்தாண்டு சேர்க்கப்பட்டது.
நிரந்தர தீர்வாக திருப்போரூர் தாலுகாவில் ஒரு யூனிட் அலுவலகமாக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு பரனூரிலிருந்து 15 கி.மீ., துாரம் உள்ள திருக்கழுக்குன்றம் தாலுகாவிற்கு மோட்டார் ஆய்வாளர் அலுவலகம் உள்ளது. ஆனால், 35 கி.மீ., துாரம் உள்ள திருப்போரூர் தாலுகாவில் மோட்டார் ஆய்வாளர் யூனிட் அலுவலகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
திருப்போரூரில் பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், மனை பிரிவுகள், கல்வி, தொழில் நிறுவனங்கள் உருவாகி மக்கள் இடம்பெயர்ந்து இங்கு வசிக்கின்றனர். மக்கள் தொகை அதிகரித்து, வாகன போக்குவரத்தும் அதிகரித்து வருகிறது.
திருப்போரூரில் மோட்டார் ஆய்வாளர்கள் யூனிட் அலுவலகம் அமைப்பதற்கான அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும் அமைக்கப்படவில்லை. திருப்போரூரில் மோட்டார் ஆய்வாளர்கள் யூனிட் அலுவலகம் அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.