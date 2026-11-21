அச்சிறுபாக்கத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மக்கள் எதிர்ப்பு
அச்சிறுபாக்கத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மக்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:00 PM
அச்சிறுபாக்கம்: அச்சிறுபாக்கம் அருகே ராவத்தநல்லுாரில், அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், அச்சிறுபாக்கம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ராவத்தநல்லுார் பகுதியில், 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இப்பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான 5 ஏக்கர் தரிசு நிலம் உள்ளது.
இந்த இடத்தில், தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம் சார்பில் குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டு, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வசிப்போருக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இதற்காக, அந்த இடத்தில் நில ஆய்வு மற்றும் மண் பரிசோதனை பணிகள் கடந்த வாரம் நடந்தன. இதற்கு, ராவத்தநல்லுார் பகுதியைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த, அச்சிறுபாக்கம் போலீசார், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தினர். அதன்பின் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இந்நிலையில், அதே இடத்தில் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தினர் மீண்டும் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியது:
ராவத்தநல்லுார் பகுதியில் வீட்டுமனை இல்லாத குடும்பங்களை கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த இடத்தில் சென்னையில் வசிப்போருக்கு மாற்று இடம் தேர்வு செய்வதை ஏற்க முடியாது. சென்னை சுற்றுவட்டாரத்தில் அவர்களுக்கான குடியிருப்புகளை அமைக்க வேண்டும். அச்சிறுபாக்கம் வட்டத்தில் நீர்நிலைகளில் வசிப்போருக்கு, இந்த இடத்தில் குடியிருப்புகள் கட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.