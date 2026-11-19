மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் கனரக லாரிகள் செல்ல மக்கள் எதிர்ப்பு
மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் கனரக லாரிகள் செல்ல மக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 17, 2026 05:31 PM
சித்தாமூர்: மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில், அமைக்கப்பட்ட சாலையில் கல்குவாரிகளுக்கு லாரிகள் செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கொளத்துார் கிராம மக்கள் நேற்று மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த சரவம்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கொளத்துார் கிராமத்தில் இரண்டு தனியார் கல்குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த கல்குவாரிகளுக்கு மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் அமைக்கப்பட்ட சாலை வழியாக,
தினமும் 100க்கும் மேற்பட்ட கனரக லாரிகள் சென்று வருகின்றன. குறிப்பாக அதிக பாரம் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளால், அப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள விளைநிலங்கள் சேதமடைகின்றன. மேலும், மேய்ச்சலுக்காக விடப்படும் ஆடு, மாடுகள் லாரிகளில் சிக்கி அடிபடுகின்றன. மேலும், விதிகளை மீறி, தார்ப்பாய் மூடாமல் ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றி செல்லும் கன லாரிகளால் அப்பகுதி முழுதும் துாசி படர்ந்து கரும்புகை சூழ்ந்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் நிலை உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த சாலை வழியாக கல்குவாரி லாரிகள் சென்று வர எதிர்ப்பு தெரிவித்து 30க்கும் மேற்பட்ட கொளத்துார் பகுதி மக்கள் நேற்று மறியலில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த
சித்தாமூர் போலீசார் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது போலீசார் கூறியதாவது:
இந்த சாலை வழியாக செல்லும் வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்த தனி நபர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை. வருவாய்த்துறையினரால் மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். நீங்கள் அனைவரும் முறையாக வருவாய்த்துறையை அணுகி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
கிராம மக்கள் கலைந்து செல்லாததால் , 1 மணி நேரத்திற்குப் பின் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 25 பேரை சித்தாமூர் போலீசார் கைது செய்து தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.