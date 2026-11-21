பாதையை மறித்து இரும்பு கம்பி நட்டு வைத்த நபரால் மக்கள் அவதி
பாதையை மறித்து இரும்பு கம்பி நட்டு வைத்த நபரால் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 20, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:00 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே பாலாஜி தெருவில், பாதையின் நடுவே தனிநபர் அமைத்துள்ள இரும்பியால், அவ்வழியே செல்லும் பொது மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
பொது பாதையின் நடுவே தனிநபர் ஒருவர் தடுப்பு கம்பி அமைத்துள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
நந்திவரம் – கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பாலாஜி தெருவில் 400க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இத்தெருவின் எல்லை பகுதியில் 4 அடி அகலம் உள்ள பொது பாதையை, அப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்த பாதை வழியாக இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் சென்று வந்தனர். இந்நிலையில், அதே பகுதியை சேர்ந்த நபர் பாதையின் நடுவே
இரும்பு கம்பியை நட்டு வைத்து, இருசக்கர வாகனங்கள், மிதிவண்டி செல்ல முடியாதபடி தடுப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளார்.
இதனால், பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ – மாணவியர் 1 கி.மீ., துாரம் சுற்றி செல்லும் நிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
இந்த சிறிய பாதையை 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பொது மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பத்திரப்பதிவு அலுவலகம், நெல்லிக்குப்பம் சாலையை விரைவாக சென்றடைய இந்த பாதை பயனுள்ளதாக இருந்தது.
இது பொதுவான வழித்தடம் என்பதால், இரும்பு கம்பியை அகற்றி மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.