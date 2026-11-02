மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் இருக்கைகள் இன்றி மக்கள் அவதி
மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் இருக்கைகள் இன்றி மக்கள் அவதி
ADDED : நவ 02, 2026 05:17 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், இன்று (நவ.,2) நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் இருக்கைகள் இல்லாததால், மனு அளிக்க வந்த மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கலெ க்டர் வீரப்பன் தலைமையில் மக்கள் குறை தீர் கூட்டம் இன்று நடந்தது.
இந்த கூட்டத்தில், பட்டா, வேலைவாய்ப்பு, முதியோர் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 474 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
இந்த மனுக்கள் மீது, துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பர்ஹத் பேகம் உத்தரவிட்டார்.
அதன்பின், கோரிக்கை மனு அளிக்க வந்த மூன்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 16 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்க்கு வேலைக்கு சென்று பணியின்போது உயிரிழந்த பொன்மார் கிராமத்தை சேர்ந்த கார்த்திகேயன் என்பவரின் குடும்பத்தாருக்கு 49 ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது.
அப்போது, மனு அளிக்க வந்த மக்கள் கூறியதாவது:
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், வாரந்தோறும் திங்கட் கிழமை நடக்கும் குறைதீர் முகாமில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் மனு அளிக்க வருகின்றனர். இந்த கூட்ட அரங்கில் அமை க்கப்பட்டுள்ள இருக்கைகள் போதுமானதாக இல்லை. இதனால், முதியோர் மற்றும் பெண்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தும், தரையில் அமர்ந்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
எனவே, இங்கு மனுக்களை பதிவு செய்யும்போது டோக்கன் வழங்கவும், பொது மக்கள் அமர கூடுதல் இருக்கைகள் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.