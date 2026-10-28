குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் பழுது கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் தவிப்பு
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் பழுது கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 10:06 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பழுதடைந்ததால், பொதுமக்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த மலையடி வேண்பாக்கம் கிராமத்தில், 11.50 ஏக்கர் நிலத்தில், 119.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஐந்து அடுக்குமாடி கொண்ட கலெக்டர் அலுவலகம் 2024ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது.
இந்த ஐந்து தளங்களிலும் ஏ முதல் எஃப் வரை தனித்தனி பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த அலுவலக வளாகத்தில், கலெக்டர் அலுவலகம், வருவாய்த்துறை, ஊரக வளர்ச்சிதுறை, வேளாண்மை, கூட்டுறவு, பள்ளிக்கல்வித்துறை உள்ளிட்ட அனைத்துதுறை அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன.
இங்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காக தினமும் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர்.
மனு அளிக்க வரும் மக்களின் தேவைக்காக ஒவ்வொரு பிரிவின் நுழைவு பகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் இயந்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
ஒவ்வொரு தளத்திலும் நான்கு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டன.
தற்போது, இந்த குடிநீர் இயந்திரங்கள் பராமரிப்பின்றி பழுதடைந்துள்ளது. இரண்டாம் தளத்தில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் பழுதடைந்துள்ளன.
மூன்றாம் தளத்தில் இயந்திரம் செயல்பட்டாலும் தண்ணீர் பிடித்து குடிக்க டம்ளர் இல்லை.
இதனால், கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வரும் பொது மக்கள் தாகம் தீர்க்க குடிநீர் தேடி வளாகத்தை சுற்றி வரும் நிலை உள்ளது. குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுதடை ந்து பல மாதங்களாக சீரமை க்கப்படாமல் இருப்பதாகவும், பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அனைத்து குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்களையும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொது மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.