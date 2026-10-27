சேதமடைந்த சமுதாய கூடம் சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
சேதமடைந்த சமுதாய கூடம் சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:54 PM
சித்தாமூர்: இந்தலுார் ஊராட்சியில் சேதமடைந்துள்ள சமுதாய கூடத்தை சீரமைக்கவேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அருகே இந்தலுார் ஊராட்சியில் 3,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் வசதிக்காக 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் சமுதாய கூடம் கட்டப்பட்டது. இதில், இந்தலுார் பகுதி மக்கள், தங்கள் குடும்ப சுப நிகழ்ச்சி களை நடத்தி வந்தனர்.
தற்போது பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
இதனால், அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளை சித்தாமூர், அச்சிறுப்பாக்கம், மேல்மருவத்துார் போன்ற பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபங்களில் நடத்தி வருகின்றனர்.
தனியார் திருமண மண்டபங்களில் 50 ஆயிரம் வரை வாடகை வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், ஏழை, எளிய மக்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளை, நடத்த சிரமப்படுகின்றனர். மேலும், நீண்ட துாரம் பயணித்து விழாக்களை நடத்துவதால் கால விரயம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த சமுதாய கூடத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.