வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் சாலை அமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் சாலை அமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:57 PM
சித்தாமூர்: சித்தாமூர் அலுவலக வளாகத்தில், சாலை அமைக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் பகுதியில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் செ யல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலக வளாகத்தில் வேளாண்மை அலுவலகம், நுாலகம், சிமென்ட் மூட்டை கிடங்கு மற்றும் அரசு பள்ளி மாணவியர் விடுதி உள்ளிட்டவை உள்ளன.
இந்த வளாகத்தில் சாலைகள் அமைக்கபடாததால், மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் பெருக்கெடுப்பதால், அலுவலகங்களுக்கு செல்ல பொதுமக்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். கோடைகாலத்தில், பல்வேறு சேவை கோரி வரும் மக்களும் நடந்து செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. பள்ளி செல்லும் மாணவ – மாணவியரும் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக வளாகத்தில், சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.