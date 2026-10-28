குடிநீர் தொட்டி குழாய் சேதம் சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
குடிநீர் தொட்டி குழாய் சேதம் சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
கூவத்துார்: தென்பட்டினத்தில் சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டி குழாயை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கூவத்துார் அருகே தென்பட்டினம் ஊராட்சியில் 300 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இவர்களின் குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு, அங்களாம்மன் 3வது தெருவில் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டியில் இருந்து, குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. மேலும், அங்களாம்மன் முதல் தெருவில், ஆழ்துளை கிணறு வசதியுடன் சிறிய குடிநீர் தொட்டி உள்ளது. கோடை காலங்களில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, இந்த சிறிய குடிநீர் தொட்டி நீரை மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆறுமாதத்திற்கு முன் குடிநீர் தொட்டியின் குழாய் சேதமடைந்து சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
இதனால், குடிநீர் வீணாகும் சூழல் உள்ளது. இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே, சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டி குழாயை மாற்றி அமை க்க துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.