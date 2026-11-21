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மேலப்பட்டு பஸ் நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க கோரிக்கை
மேலப்பட்டு பஸ் நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:05 PM
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சித்தாமூர்: மேலப்பட்டு பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த மேலப்பட்டு கிராமத்தில் செய்யூர் – பவுஞ்சூர் சாலையில் பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது.
மேலப்பட்டு, சிறுவங்குணம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் செய்யூர், பவுஞ்சூர், மதுராந்தகம் போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த நிறுத்தத்தில் பல ஆண்டுகளாக நிழற்குடை வசதி இல்லை. இதனால், பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர் வெயில், மழையில் நின்று அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, நிழற்குடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.