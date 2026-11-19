/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மதுராந்தகம் ஏரிக்கரையில் பனை விதை நடவு
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
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மதுராந்தகம்: வனத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில், மதுராந்தகம் ஏரிக்கரையில் இன்று (நவ.,18) பனை விதை நடவு நிகழ்வு நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் ஏரிக்கரையில், வனத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில், 5,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பனை விதை நடும் நிகழ்வு இன்று நடந்தது. இதில், அமைச்சர் சரத்குமார், மதுராந்தகம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., மரகதம் குமரவேல் ஆகியோர் 200க்கும் மேற்பட்ட கல்லுாரி மாணவ – மாணவியருடன் பனை விதை நடவு செய்தனர்.
இந்நிகழ்வில், மாவட்ட வன அலுவலர் பால்வே கிரிஷ் ஹரி பாவ், மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் நரேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.