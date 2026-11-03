பூங்கா நிலத்தில் கோவில் கட்ட அனுமதி ஊராட்சி செயலர் மீது நடவடிக்கை கோரி மனு
பூங்கா நிலத்தில் கோவில் கட்ட அனுமதி ஊராட்சி செயலர் மீது நடவடிக்கை கோரி மனு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:37 PM
செங்கல்பட்டு: திம்மாவரத்தில் பூங்காவிற்கு சொந்தமான நிலத்தில் கோவில் கட்ட அனுமதி அளித்த ஊராட்சி செயலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம், திம்மாவரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வைபவ் லட்சுமி நகரில், 13,515 சதுர அடி பூங்கா நிலம் உள்ளது.
இதில் 1,800 சதுர அடியில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வினாயகர் கோவில் கட்டப்பட்டது.
இங்கு கோவில் கட்ட அனுமதி அளித்த ஊராட்சி செயலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திம்மாவரம் கிராம மக்கள் கலெக்டர் வீரப்பனிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
ஊராட்சிக்கு சொந்தமான 1,800 சதுர அடி நிலத்தில் கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த இடத்தின் மதிப்பு 80 லட்சம் ரூபாய்.
முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் துணையுடன், ஊராட்சி செயலர் ரவி என்பவர் முறைகேடாக செயல்பட்டு வரைபடம் உள்ளிட்டவை தயாரித்து மின் இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார்.
தற்போது அவர் திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அரசு நிலத்தில் மதம் சார்ந்த அடையாளங்கள் கட்ட கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதனை மீறி செயல்பட்ட ஊராட்சி செயலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.