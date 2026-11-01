ஆட்டோ ஓட்டுநர் மர்ம மரணம் போலீசார் விசாரணை

ADDED : அக் 31, 2026 03:56 PM
கூடுவாஞ்சேரி: தைலாவரத்தில் மர்மமான முறையில், ஆட்டோ ஓட்டுநர் பூவிழி ராஜா, 37 என்பவர் உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த தைலாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பூவிழி ராஜா, 37; ஆட்டோ ஓட்டுநர்.
பூவிழிராஜா நேற்று (அக்.,30) மாலை ரத்த வாந்தி எடுத்தபடி வீட்டுக்குள் உயிருக்கு போராடிய நிலையில் இருந்துள்ளார்.
உறவினர்கள் அவரை மீட்டு, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார், பூவிழிராஜாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின், போலீசார் வழக்கு பதிந்து பூவிழிராஜா தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமா? என, அவரது மனைவி சுசீனா செவ்வந்தியிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.