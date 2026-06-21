தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/﻿ கணவருடன் தகராறு பெண் போலீஸ் தற்கொலை

﻿ கணவருடன் தகராறு பெண் போலீஸ் தற்கொலை

﻿ கணவருடன் தகராறு பெண் போலீஸ் தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:48 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:48 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சிங்கபெருமாள் கோவில்: பேறு கால விடுப்பில் செங்கல்பட்டு வந்திருந்த, சத்தீஸ்கர் மாநில பெண் போலீஸ், கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

பீஹார் மாநிலத்தை சேர்ந்த தம்பதி பிரதாப்குமார் - அனாமிகா. பிரதாப்குமார், 40, தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், செட்டி புண்ணியத்தில் தங்கி, மஹிந்திரா சிட்டியில் பணியாற்றி வருகிறார்.

அனாமிகா, 37, சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில், மத்திய பாதுகாப்பு படையில் கான்ஸ்டபிளாக பணியாற்றி வந்தார். பேறு காலத்திற்காக ஓராண்டு விடுப்பில், செங்கல்பட்டு வந்திருந்தார். சில மாதங்களுக்கு முன் பெண் குழந்தை பிறந்தது.

இந்நிலையில், கடன் பிரச்னையால் கணவன் மனைவிக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. வங்கியில் கடன் பெற்று வீடு வாங்குவது தொடர்பாக, இம்மாதம் 19ம் தேதி மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதில் மனவேதனை அடைந்த அனாமிகா, நேற்று முன்தினம் இரவு கணவர் வேலைக்கு சென்ற பின், வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அனாமிகாவின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us