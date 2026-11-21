ஓட்டுச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டம் அரசு ஊழியர்கள் எண்ணிக்கை குறைவு
ஓட்டுச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டம் அரசு ஊழியர்கள் எண்ணிக்கை குறைவு
ADDED : நவ 20, 2026 09:45 PM
கூடுவாஞ்சேரி: நந்திவரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில், இன்று (நவ.,20) நடந்த ஓட்டுச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே அரசு ஊழியர்கள் வருகை தந்ததால், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில், 2027ம் ஆண்டிற்கான, சிறப்பு சுருக்கமுறை வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த முகாம் நடத்துவதற்கான ஆலோசனை கூட்டம், கூடுவாஞ்சேரி, நந்திவரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் இன்று மாலை நடந்தது.
இந்த கூட்டத்தில் செ ங்கல்பட்டு சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட 225 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களிலும், புதிதாக வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல் சிறப்பு முகாம் நடப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் ஓட்டுச்சாவடி முகவர்களாக பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் குறைந்த அளவிலேயே வருகை தந்ததால், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பாலாஜி அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.