பூம்புகார் விற்பனையகம், கைவினை சந்தை மையம் மூடல்! நிர்வாக குளறுபடியால் மத்திய அரசின் நிதி வீணடிப்பு
பூம்புகார் விற்பனையகம், கைவினை சந்தை மையம் மூடல்! நிர்வாக குளறுபடியால் மத்திய அரசின் நிதி வீணடிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:22 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:02 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் 53 ஆண்டுகளாக இயங்கிவந்த பூம்புகார் கைவினைப் பொருட்கள் விற்பனையகம் மற்றும் மத்திய அரசின் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட நகர்ப்புற கைவினை விற்பனை சந்தை வளாகம் மூடப்பட்டுள்ளன. நிர்வாக குளறுபடியால், மத்திய அரசின் நிதி வீணடிக்கப்பட்டுள்ளதாக, கைவினை கலைஞர்கள் குற்றச்சாட்டி உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் சிற்பக்கலை உள்ளிட்ட பாரம்பரிய கைவினை தொழில்கள் அதிகம் உள்ளன. இவற்றை மேம்படுத்தும் வகையில், தமிழக அரசு சார்பில், தமிழ்நாடு கைத்திறன் தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகம் 1973ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் கைவினை கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படுத்தப்பட்டது.
அதன்படி, கலைஞர்கள் தயாரிக்கும் பல்வேறு வகையான கைவினை பொருட்களை விற்பனை செய்ய, 13 பூம்புகார் விற்பனையகங்கள் மற்றும் ஏழு உற்பத்தி மையங்கள் தமிழகம் முழுதும் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
சுற்றுலா பயணிகள்
சர்வதேச சுற்றுலா தலமான மாமல்லபுரத்திலும் பூம்புகார் விற்பனையகம் மற்றும் கற்சிற்ப உற்பத்தி மையம் தொடங்கப்பட்டது.
கடற்கரை கோவில் அருகே, தனியார்அறக்கட்டளை இடத்தில், மாதவாடகைக்கு இயங்கியது. இங்கு கல், உலோகம் ஆகிய சிலைகள், பலவகை கைவினை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
குறிப்பாக வார இறுதி நாட்களில் சுற்றுலா பயணியர் வருகை அதிகரிக்கும்பட்சத்தில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கைவினை பொருட்கள் விற்பனயாகின.
இதனால், சுற்றுலா பயணியரை கவரும் வகையில், தமிழ்நாடு கைத்திறத் தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் 'க்ராப்ட்ஸ் கபே' என்ற உணவகம், 2018ல் தொடங்கப்பட்டது. இந்த உணவகத்தில் பார்வையாளர்களை ஈர்க்க கல் சிற்பங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.
உணவகத்திற்கு வரும் பயணியரை கவர்ந்து, கைவினைப் பொருட்களின் விற்பனையை அதிகரிக்க திட்டமிட்ட நிலையில், நிர்வாக குளறுபடியால் ஆறு மாதங்களில், அந்த உணவகம் மூடப்பட்டது. தொடர்ந்து, பயணியரை கவர, விற்பனை மையம், உள் அலங்கார வேலைப்பாட்டுடன், 2022ல் மேம்படுத்தப்பட்டது.
மாமல்லபுரத்தைச் சுற்றி தனியார் சிற்பக்கூடங்கள், கைவினை பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் ஆகியவை பெருகியுள்ளன.
இதனால், தமிழ்நாடு கைத்திறத் தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் விற்பனை திறன் படிப்படியாக குறைந்தது. அதே ஆண்டு தனியார் அறக்கட்டளை நிர்வாகம் வாடகையை உயர்த்தியதால், வேறு இடத்திற்கு விற்பனை மையம் மாற்றப்பட்டது.
மாமல்லபுரம் நகரில் இருந்து 2.5 கி.மீ., தொலைவில், கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதியில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக பகுதிக்கு, கைவினைப் பொருட்கள் விற்பனையகம் மாற்றப்பட்டது.
அங்கு, போதிய இடவசதியின்றி சிற்பக் கலைஞர்கள் சிரமப்பட்டனர். பல்வேறு வகை சார்ந்த கைவினை மற்றும் கல் சிற்பங்களை காட்சிப்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
மத்திய அரசின் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 2018ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட 'ஹர்பன் ஹாட்' எனும் நகர்ப்புற கைவினை கண்காட்சி மற்றும் சந்தைத்திடல் வளாகத்தில், நான்கு ஆண்டுகளாக பூம்புகார் விற்பனையகமும் இயங்கி வந்தது.
நாடு முழுதும் உள்ள கைவினை கலைஞர்கள் தயாரிக்கும் கைவினைப் பொருட்களை, இடைத்தரகர் இன்றி, நுகர்வோரிடம் நேரடியாக விற்பனை செய்யலாம். மத்திய அரசின் நிதி 75 சதவீதம், மாநில அரசின் 25 சதவீத பங்களிப்பில், 'ஹர்பன் ஹாட்' ஏற்படுத்தப்பட்டது.
பெயரளவில் விற்பனை
தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக விடுதிக்கு சொந்தமான இடத்தில், 4.5 ஏக்கர் இடம் குத்தகைக்கு பெறப்பட்டு, பாரம்பரிய வடிவமைப்பில் கட்டப்பட்ட 40 கடைகளுடன் இவ்வளாகம் உள்ளது. கலையரங்கம், கைவினைக் கலைஞர்கள் தங்குமிடம் உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன.
சிற்ப பகுதியில் இருந்து நீண்டதொலைவில் அமைக்கப்பட்ட 'ஹர்பன் ஹாட்' தற்போது பன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது. மத்திய அரசின் ஆதரவில், பெயரளவிற்கு அவ்வப்போது கண்காட்சி மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது.
பூம்புகார் நிறுவனத்திலும், முன்பு ஒரே நிதியாண்டில் 40 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலை மாறி, சில ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே விற்பனையாகி பெயரளவிற்கே இயங்கியது.
இந்நிலையில், கடற்கரை கோவிலை ஒட்டி, நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில், பூம்புகார் விற்பனையகத்தை மாற்ற கோரி, சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், பூம்புகார் விற்பனையகம் மற்றும் 'ஹர்பன் ஹாட்' வளாகம், முன்னறிவிப்பின்றி சமீபத்தில் மூடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, பூம்புகார் நிறுவன அலுவலர் ஒருவர் கூறியதாவது:
மாமல்லபுரத்தில் 52 ஆண்டுகளாக, பூம்புகார் விற்பனையகம் இயங்கி வந்தது. இதன் மூலம், வெளிநாடுகளுக்கு கற்சிலை ஏற்றுமதி செய்தும், பொருட்கள் விற்றும் அதிகளவில் வருவாய் கிடைத்தது.
விற்பனையகத்தை இடம் மாற்றிய பின் வியாபாரம் முடங்கியதால், பெரிய அளவில் வருவாய் இல்லை. கடற்கரை கோவில் பகுதிக்கு மாற்றினால், வருவாய் கிடைக்கும்.
ஆனால், அருங்காட்சியக துறை, எங்களிடம் இருந்து கட்டாயத்தின் பேரில் இடத்தை பெற்றது. அதில் இருந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி, அன்றைய அரசின் ஆதரவில் அவ்வாறு செய்தார்.
மத்திய அரசு நிதியில், கைவினை வியாபாரத்திற்காக கட்டடங்கள் கட்டி, தொடர்ந்து இயங்கிவருவதை விளக்கியும், எங்களை வெளியேற்றிவிட்டனர்.
வேறுவழியின்றி சமீபத்தில் பூம்புகார் விற்பனையகத்தையும், 'ஹர்பன் ஹாட்' வளாகத்தையும் மூடிவிட்டோம். வளாக இடமும் அருங்காட்சியகத் துறையிடம் ஏற்கனவே ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நிர்வாகம் எதை செயல்படுத்த உள்ளது என்பது பற்றி, எங்களுக்கு தெரியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.