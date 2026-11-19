திருப்போரூர் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
திருப்போரூர் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:46 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலை வழியாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இச்சாலையில், ரவுண்டானா தொடங்கி, இள்ளலுார் சாலை சந்திப்பு வரை போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாக உள்ளது.
அதே பகுதியில் கந்தசுவாமி கோவில், வங்கிகள் மற்றும் திருமண மண்டபங்கள் அதிகளவில் உள்ளன.
ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் அமைந்துள்ள இந்தியன் வங்கி, மேற்கு மாடவீதி, இள்ளலுார் சாலை சந்திப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பள்ளங்கள் உள்ளன. இதனால், இரவு நேரத்தில் அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைகின்றனர். காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் விபத்து அச்சத்துடன் செல்லும் நிலை உள்ளது.
எனவே, திருப்போரூர் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்க
நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.