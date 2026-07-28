சிங்கபெருமாள் கோவிலில் 5 மணி நேரம் மின்வெட்டு

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:42 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்:சிங்கபெருமாள் கோவிலில் ஐந்து மணி நேரம் மின் தடை ஏற்பட்டதால் குடியிருப்பு மக்கள் அவதியடைந்தனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலக கட்டுப்பாட்டில், சிங்க பெருமாள் கோவில், திருத்தேரி, பாரேரி, கருநிலம், கொண்டமங்கலம் ஆப்பூர் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இதில் 25,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மின் இணைப்புகள் உள்ளன.
இந்நிலையில்,ஆப்பூர், தாசரி குன்னத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று காலை 9 மணிக்கு மின் தடை ஏற்பட்டது. முன்னறிவிப்பின்றி ஏற்பட்ட மின்தடை யால் அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
அதேபோல் சிங்க பெருமாள் கோவில், திருத்தேரி, விஞ்சியம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மதியம் 2:00 மணி முதல் இரவு 7:00 மணி வரை மின் தடை ஏற்பட்டது. ஐந்து மணி நேரம் மின்தடையால், குடியிருப்பு மக்கள் மின்சாதன பொருட்களை பயன்படுத்த முடியாமல் அவதியடைந்தனர்.
சிங்க பெருமாள் கோவில் மின்வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ''திருத்தேரி பகுதியில் ஜி.எஸ்.டி., சாலையோரம் உள்ள மின் மாற்றி பழுதடைந்ததால் மின் தடை ஏற்பட்டது. நீண்ட நேர பணிகளுக்கு பின் மின் வினியோகம் செய்யப்பட்டது'' என்றார்.