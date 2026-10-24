அபாயகரமான நிலையில் உள்ள மின் இணைப்பு பெட்டிகள்

UPDATED : அக் 11, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:16 PM
செய்யூர்: பனையூர் பெரியகுப்பம் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள மின்இணைப்பு பெட்டிகள் சேதமடைந்து அபாய நிலையில் உள்ளன.
செய்யூர் அடுத்த இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பனையூர் பெரியகுப்பம் கிராமத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதிக்கு கடப்பாக்கம் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் வினியோகிக்கப்படுகிறது. பனையூர் பெரியகுப்பம் பகுதியில் 30க்கும் மேற்பட்ட மின்இணைப்பு பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதில் கடற்கரை ஓரத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 15க்கும் மேற்பட்ட மின் இணைப்பு பெட்டிகள் சேதமடைந்து இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
இதனால் குடியிருப்பு பகுதியில் விளையாடும் குழந்தைகள் மின்பெட்டியில் சிக்கி விபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் மழை நேரத்தில் சேதமடைந்த மின்பெட்டிகளில் தண்ணீர் கசிந்து மின்தடை ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து பலமுறை புகாரளித்தும், மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
எனவே, உயரதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, விபத்து ஏற்படும் முன் புதிய மின்இணைப்பு பெட்டிகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சி 6வது வார்டு கவுன்சிலர் கூறியதாவது:
கடப்பாக்கம் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து சேதமடைந்துள்ள 10 மின்இணைப்பு பெட்டிகளை மாற்ற கோரி அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. நான்கு பெட்டிகள் மட்டுமே அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்தால் முறையாக பதில் அளிப்பது இல்லை.
எனவே, பருவமழைக்கு முன் சேதமடைந்துள்ள அனைத்து மின்இணைப்பு பெட்டிகளையும் மாற்றி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.