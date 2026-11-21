அச்சிறுபாக்கம், ஒரத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று மின்தடை
அச்சிறுபாக்கம், ஒரத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று மின்தடை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:10 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
மின் பாதை பராமரிப்பு பணி காரணமாக, அச்சிறுபாக்கம், ஒரத்தி, ராமாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படுமென மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
அச்சிறுபாக்கம் மின்கோட்ட செயற்பொறியாளர் மகேஸ்வரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
அச்சிறுபாக்கம் துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், இன்று காலை 9:00 மணி முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை, மின்சாதன பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன.
எனவே, அச்சிறுபாக்கம், மேல்மருவத்துார், சோத்துப்பாக்கம், கிளியாநகர், மின்னல் சித்தாமூர், தொழுப்பேடு, கடமலைப்புத்துார், பெரும்பேர்கண்டிகை, சின்னகயப்பாக்கம் பகுதிகளில் மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், ராமாபுரம் எலப்பாக்கம், கோட்ட கயப்பாக்கம், ராமாபுரம், காட்டுக்கரணை பொற்பனங்கரனை, வேலாமூர், மதுார், கல்லியங்குணம், ஆணைக்குன்றம், ரெட்டியார்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9:00 மணி முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும்.
ஒரத்தி துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட ஒரத்தி, பொறங்கால், அன்னங்கால், கூனங்கரணை, கீழ்அத்திவாக்கம், கொங்கரை, களத்துார், முன்னக்குளம், அனந்தமங்கலம். சித்தாமூர், தொன்னாடு, பெருவேலி, நீர்பெயர், அவுரிமேடு, நேத்தப்பாக்கம்,பொறையூர், மழுவங்கரணை, பருக்கல்,பெருக்கரணை, தண்டலம், திம்மாபுரம் ,விளாங்காடு, போந்துார்,வெடால், கடுக்கலுார், கயப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9:00 மணி முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வினியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.