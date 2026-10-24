ஆத்துாரில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை கட்டுமான பணிக்கு மின்சாரம் திருட்டு
ஆத்துாரில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை கட்டுமான பணிக்கு மின்சாரம் திருட்டு
UPDATED : அக் 15, 2026 04:42 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:38 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: ஆத்துார் ரயில்வே சுரங்கபாதை கட்டுமான பணிக்கு, மின்சாரம் திருடப்பட்டு பணி நடந்து வருகிறது.
செங்கல்பட்டு --– அரக்கோணம் ரயில்வே தடத்தில் ஆத்துார் கிராமத்தில் ஆத்துார் - வடபாதி பகுதியில் ரயில்வே கேட் உள்ளது. இந்த ரயில்வே கேட்டை கடந்து வடபாதி, அம்பேத்கர் நகர், உள்ளிட்ட பகுதியில் 2,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. மேலும் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல், வாழை பயிரிடப்படும் விவசாய நிலங்களுக்கு இந்த வழியாக வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், தெற்கு ரயில்வே சார்பில், அரக்கோணம் -– செங்கல்பட்டு ரயில்வே விரிவாக்க பணிகளுக்காக இந்த ரயில்வே கேட் பகுதியில் புதிதாக சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி கடந்த ஜூலையில் தொடங்கப்பட்டது.
இந்த பணிகளை தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஒப்பந்தம் எடுத்து மேற்கொண்டு வருகிறது. தற்போது கட்டுமான பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் ‘வெல்டிங்’ பணிகளுக்காக அருகில் உள்ள மின் கம்பங்களில் இருந்து திருட்டுத்தனமாக மின்சாரம் திருடப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக மின்சார வாரியத்திற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதோடு இந்த வழியாக நடந்து செல்லும் பொது மக்களுக்கு மின்விபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே மின் வாரிய உயரதிகாரிகள் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் பகுதிகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.