உதயம்பாக்கம் – படாளம் பாலம் திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு
உதயம்பாக்கம் – படாளம் பாலம் திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:44 PM
மாமல்லபுரம்: உதயம்பாக்கம் – படாளம் இடையே, உயர்மட்ட பாலத்துடன் கூடிய தடுப்பணை அமைக்க, மறுமதிப்பீடு திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பது உள்ளிட்ட திட்டங்களை, முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாயும் பாலாறு, கல்பாக்கம் அடுத்த, வாயலுார் – கடலுார் இடையே, வங்க கடலில் கலக்கிறது.
வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ஆற்றில் பெருக்கெடுக்கும் மழைவெள்ளத்தை தேக்க, கடந்த 2019ல், வாயலுார் – கடலுார் இடையேயும், வல்லிபுரம் – ஈசூர் இடையேயும், தடுப்பணைகள் அமைக்கப்பட்டன.
அதைத்தொடர்ந்து, நல்லாத்துாரில் தடுப்பணையும், உதயம்பாக்கம் – படாளம் பகுதியில், போக்குவரத்து கருதி, உயர்மட்ட பாலத்துடன் கூடிய தடுப்பணையும் அமைக்க, பொதுப்பணித்துறை ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன் முடிவெடுத்து அரசிடம் பரிந்துரைத்தது.
அதன்படி, நல்லாத்துார் தடுப்பணைக்கு 80 கோடி ரூபாய், உதயம்பாக்கம் – படாளம் தடுப்பணைக்கு 445 கோடி ரூபாய் என நடப்பாண்டில் மதிப்பிடப்பட்டது.
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது,
உதயம்பாக்கம் – படாளம் தடுப்பணை, தொகுதியில், அரசு கலை, அறிவியல் கல்லுாரி ஆகிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதாக, த.வெ.க., அரசு உறுதியளித்தது.
அக்கட்சி வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் எம்.எல்.ஏ.,வாக வென்றார்.
இந்நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட அச்சிறுப்பாக்கத்தில் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், அரசு மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லுாரி,
மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையில், 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விபத்து அவசர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் தலா 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், ஆறு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமை க்கப்படும் என, முதல்வர் விஜய், நேற்று முன்தினம் அறிவித்துள்ளார். மேலும், உதயம்பாக்கம் – படாளம் இடையே, உயர்மட்ட பாலத்துடன் கூடிய தடுப்பணை அமைக்க, மறுமதிப்பீடு திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பது உள்ளிட்ட திட்டங்களையும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.