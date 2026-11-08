/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/பட்டாசு வெடிப்பதை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் களைகட்டும் தீபாவளி விடுமுறையில், பட்டாசு வெடிப்பதை கட்டுப்படுத்த, சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, இன்றும், நாளையும், விடுமுறை நாட்கள். இதையடுத்து இரண்டு நாட்களிலும், சென்னை பகுதியினர் மாமல்லபுரத்தில் திரண்டு சுற்றுலா களைகட்டும்.
இச்சூழலில், உள்ளூர் மக்கள் பிரதான சாலைகளில் பட்டாசு வெடித்தால், பயணியர் அவதிப்படுவர்.
காற்று மாசடையும். சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும். பயணியர் நலன் கருதி, பகலில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்குமாறும், வெடிக்காமல் கட்டுப்படுத்துமாறும், சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.