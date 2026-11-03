ஓய்வூதிய உயர்வு கோரி கலெக்டரிடம் பூசாரிகள் மனு

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ADDED : நவ 02, 2026 11:17 PM
செங்கல்பட்டு:
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, பூசாரிகள் பேரமைப்பினர் செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பனிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில் நேற்று மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது.
இதில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட பூசாரிகள் பேரமைப்பு சார்பில், கலெக்டர் வீரப்பனிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை நிர்வாகத்தில் உள்ள பெரிய கோவில்களின் வருமானத்தில் இருந்து சிறிய கோ வில்களுக்கு தீபம் ஏற்ற எண்ணெய், வஸ்திரம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்க வேண்டும்.
60 வயது நிரம்பிய பூசாரிகள் ஓய்வூதியம் வாங்க சான்று வழங்க உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க வேண்டும். பூசாரிகளின் ஓய்வூதியத்தை 4,000 ரூபாயில் இருந்து 5,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.