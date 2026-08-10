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20 கிராமங்களில் பிரதம மந்திரி முன்னோடி திட்ட பணி விறு விறு

20 கிராமங்களில் பிரதம மந்திரி முன்னோடி திட்ட பணி விறு விறு

UPDATED : ஆக 10, 2026 03:24 AM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஆக 10, 2026 03:24 AM ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில்:செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 20 கிராமங்களில் பிரதம மந்திரி முன்னோடி கிராம முன்னேற்ற திட்டத்தின் கீழ் பணிகள் விறுவிறுப்புடன் நடந்து வருகிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 'பிரதம மந்திரி கிராம முன்னோடி' திட்டத்தின் கீழ், சிறுபாலம், கழிவு நீர் கால்வாய், கழிப்பறை, அங்கன்வாடி மையம் சீரமைப்பது போன்ற பணிகளுக்காக, 20 கிராமங்களை தேர்வு செய்து 4 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சமூக நீதித்துறை வாயிலாக, கிராமப்புறங்களில் ஆதிதிராவிடர் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை ஆராய்ந்து, அப்பகுதிகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், 'பிரதம மந்திரி கிராம முன்னோடி' திட்டத்தின் கீழ், 2022- -- 23ம் ஆண்டில், 8 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 127 பணிகளும் முடிவடைந்துள்ளன.

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அதேபோல் 2025 - -26ம் நிதி ஆண்டில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து, மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்பு குழுவிலும் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 20 ஊராட்சிகளில் 20 கிராமங்கள் தேர்வு செய்து, 47 பணிகள் மேற்கொள்ள 4 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதில் சிறுபாலம் கட்டுவது, கழிவுநீர் வடிகால்வாய் கட்டுவது, பழுதான அங்கன்வாடி மையங்களை சீரமைப்பது ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.

திருப்போரூர், மதுராந்தகம் ஒன்றியங்களுக்கு அதிகபட்சமாக தலா 1 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு ஊராட்சிக்கு 20 லட்சம் வீதம் மத்திய அரசு நிதி வழங்குகிறது.

மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒப்புதல் அளித்தை அடுத்து, ஊரக வளர்ச்சி சார்பில் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன.

இதுகுறித்து, ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

ஆதிதிராவிடர் மக்கள் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் இத்திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

கழிவு நீர் கால்வாய் இல்லாத கிராமங்களில், கால்வாய் கட்ட இத்திட்டம் பயன்படுகிறது. பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ள இடங்களில் சிறு பாலம் கட்டப்படும்.

அரசு பள்ளிகளில், கழிப்பறை கட்டும் பணியும் இத்திட்டத்தில் செ யல்படுத்தப்படுகிறது.

பிரதம மந்திரி முன்னோடி கிராம திட்டத்தின் கீழ் 20 கிராமங்களில் 47 பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு 23 பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. 24 பணிகள் பல்வேறு படிநிலைகளில் நடந்து வருகின்றன.

இப்பணிகளுக்கான ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்க்காக சமூக நீதித்துறை ஆணையருக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமத்தின் பெயர் அச்சிறுப்பாக்கம் நெடுங்கல், வளையாபுத்துார், பாம்பையாம்பட்டு சித்தாமூர் முகுந்தகிரி லத்துார் பொய்கைநல்லுார், ரண்யசித்தி மதுராந்தகம் சின்னவெண்பனி, சித்ரவாடி, மாரிபுத்துார், மாம்பட்டு காட்டாங்கொளத்துார் ஆப்பூர், குருவன்மேடு திருப்போரூர் அகரம், காரணை, பூண்டி, கீழகோட்டையூர், பெரிய இரும்பேடு, திருக்கழுக்குன்றம் புலிகுன்றம், வெண்பாக்கம்



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