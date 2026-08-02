தனியார் கல்லுாரி பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம்
தனியார் கல்லுாரி பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம்
ADDED : ஆக 02, 2026 03:43 AM
செய்யூர்: முதலியார்குப்பம் கிராமத்தில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தனியார் கல்லுாரி பேருந்து தீப்பற்றி எரிந்து நாசமானது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அடுத்த ஒங்கூரில் உள்ள தனியார் கல்லுாரி உள்ளது.
இங்கிருந்து நேற்று முன்தினம் மாணவ - மாணவியரை ஏற்றிக் கொண்டு கல்லுாரி பேருந்து, செய்யூர் நோக்கி வந்தது.
மாணவ - மாணவியரை இறக்கி விட்டதும், டிரைவர் பாலமுருகன், பேருந்தை முதலியார் குப்பம் சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு சென்றார்.
நள்ளிரவு 1:00 மணியளவில், பேருந்து அருகே குவிந்திருந்த குப்பையில் பிடித்த தீ, பேருந்துக்கும் பரவி, கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த செய்யூர் தீயணைப்பு வீரர்கள், தீயை அணைத்தனர். அதற்குள், பேருந்து முழுதும் எரிந்து நாசமானது.
செய்யூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.