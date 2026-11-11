/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வரும் 12ல் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:56 PM
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செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், வரும் 12ம் தேதி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கவுள்ளது’ என, கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையம் சார்பில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலை வய்ப்பு முகாம், வரும் 12ம் தேதி கலெக்டர் வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதில், 25க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, நேர்காணல் நடத்த உள்ளனர்.
இந்த முகாம் முகாம் காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 2:00 மணிவரை நடைபெறும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.