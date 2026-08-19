தனியார் வாகனங்கள் ‘பார்க்கிங்’ பேருந்து பயணியர் கடும் அவதி
தனியார் வாகனங்கள் ‘பார்க்கிங்’ பேருந்து பயணியர் கடும் அவதி
ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM
வண்டலூர்: வண்டலூரில் பேருந்து நிறுத்தத்தை, ‘பார்க்கிங்’ பகுதியாக பயன்படுத்தி வரும் தனியார் வாகனங்களால், பயணியர் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
வண்டலூரில் இருந்து வாலாஜாபாத் சாலை தொடங்கும் இடத்தில், சித்தேரி அருகே எதிரெதிரே இரு பேருந்து நிறுத்தங்கள் உள்ளன. தாம்பரம் மற்றும் கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து வாலாஜாபாத், காஞ்சிபுரம், வேலூர், பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு இயக்கப்படும் அரசு பேருந்துகள், இந்த நிறுத்தங்களில் பயணியரை ஏற்றி, இறக்கி செல்கின்றன.
இரு பேருந்து நிறுத்தங்களையும் தனியார் வாகனங்கள், ‘பார்க்கிங்’ பகுதியாக பயன்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, வண்டலூர், ‘ஸ்டேட் பாங்க்’ அருகில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தின் 10க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள், சித்தேரி அருகே உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தை சுற்றி நிறுத்தப்படுகின்றன.
இதனால், அரசு பேருந்துகள், நிறுத்தம் முன் நின்று பயணியரை இறக்கி, ஏற்றி செல்வதில் பெரும் இடையூறு ஏற்படுகிறது. மேலும், சாலையில் நின்று பயணியரை இறக்கி, ஏற்றி செல்லும் அரசு பேருந்துகளால் போக்குவரத்து இடையூறும், விபத்தும் ஏற்படுகிறது.
எனவே, பொது போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக, பேருந்து நிறுத்தத்தை சுற்றி நிறுத்தப்படும் தனியார் வாகனங்களுக்கு போலீசார் அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என, வண்டலூர் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.