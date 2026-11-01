/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுராந்தகம்: விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து, காய்கறி மாலை அணிந்து, ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர், மதுராந்தகத்தில் இன்று (அக்.,31) ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் உயர்வை கண்டித்து, ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர், மதுராந்தகம் காந்தி சிலை அருகே இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இதில், ‘காஸ்’ சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்தும், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் காய்கறி மாலை அணிந்தும், அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்டவற்றை துாக்கில் தொங்கவிட்டும், நுாதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால், அனைத்து தரப்பு மக்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன். நடுத்தர குடும்பத்தினர் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிப்பதாகவும், அவர்கள் தெரிவித்தனர்.