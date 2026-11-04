அரசு நிலத்தில் கோவில் கட்டுமானம்: தாசில்தார் உத்தரவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு நிலத்தில் கோவில் கட்டுமானம்: தாசில்தார் உத்தரவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:06 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: ஆண்டிகுப்பம் கிராமத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, கட்டப்படும் கோவிலை இடித்து அகற்ற தாசில்தார் உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து, பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மாமல்லபுரம் அடுத்த, ஆண்டிகுப்பம் கிராமத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. இந்த நிலத்தை ஆக்கிரமித்து ஒரு தரப்பினர் பெரியாண்டவர் கோவில் கட்டி வருகின்றனர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஒரு தரப்பினர் வருவாய் துறையினரிடம் முறையிட்டதை அடுத்து, தாசில்தார் விஜயலட்சுமி நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்தார். அதன் பின், வரும் 10ம் தேதிக்குள் ஆக்கிரமிப்பை இடித்து அகற்ற உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், அந்த உத்தரவை கண்டித்து திருக்கழுக்குன்றம் தாசில்தார் அலுவலகம் முன், ஒரு தரப்பினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
மண்டல துணை தாசில்தார் பார்வதி, அவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தி, தற்போதைக்கு நடவடிக்கை எடுப்பதை தவிர்ப்பதாகவும், இரண்டு தரப்பினருடன் அமைதி பேச்சு நடத்த ஏற்பாடு செய்வதாகவும் உறுதியளித்தார். அதைதொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.