மறைமலை நகர் நகராட்சி மைதானத்தில் தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தம் அமைக்க எதிர்ப்பு: போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சமாதானம்
மறைமலை நகர் நகராட்சி மைதானத்தில் தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தம் அமைக்க எதிர்ப்பு: போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சமாதானம்
UPDATED : அக் 15, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:06 PM
மறைமலை நகர்: மறைமலை நகர் நகராட்சி மைதானம் ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. இங்கு மறைமலை நகர் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து விளையாட்டு வீரர்கள், பொது மக்கள் நடைபயிற்சி, விளையாட்டு பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆயுதபூஜை தொடர் விடுமுறை முன்னிட்டு இந்த மைதானத்தில் கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகளுக்கு தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று மாலை 100க்கும் மேற்பட்டோர் நகராட்சி மைதானத்தின் நுழைவு வாயிலில் கூடி தற்காலிக பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
போலீசார் மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள் அவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினர். தொடர்ந்து பேருந்து நிலையத்தை பார்வையிட வந்த போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் பொது மக்களின் பேச்சு நடத்தியதையடுத்து மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.
போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் கூறியதாவது: இந்த பேருந்து நிலையம் தற்காலிகமானது. சோதனை முறையில் இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலரின் துாண்டுதலில் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒன்று கூடினர். தற்போது பயணியர் சிரமமின்றி சென்று வர அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
* லத்துார் வட்டத்திற்குட்பட்ட செய்யூர் கிராமத்தில் நேற்று, சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பொதுமக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அப்போது மக்கள், எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு, சோப்பு தயாரித்தல் மற்றும் தையல் பயிற்சிகளை வழங்கவும், வீட்டுமனை பட்டா வழங்கிடவும் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் மற்றும் அரசுத் துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.