வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் இல்லாததால் பொது மக்கள் பாதிப்பு
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் இல்லாததால் பொது மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:32 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நிரந்தர வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் இல்லாததால், பல்வேறு வசதி கோரி வருவோர் அலைகழிக்கப்படுவதாக பொது மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
பரனுார் பகுதியில் ஜி.எஸ்.டி., சாலையோரம் செங்கல்பட்டு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
புதிதாக வாகன பதிவு, வாகன தர சான்று, ஓட்டுநர் உரிமம், பழைய வாகன உரிமங்களை புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதி கோரி, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கானோர் இங்கு வந்து செல்கின்றனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர், கூடுவாஞ்சேரி, ஊரப்பாக்கம், திருப்போரூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், இயங்கும் தனியார் பள்ளிகளின் வாகனங்கள் வாரந்தோறும் செவ்வாய்கிழமை ஆய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.
இந்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக நிரந்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலரும், ஐந்து மாதங்களாக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரும் இல்லை. இதனால், அலுவலகத்திற்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு மனு அளிக்க வருவோர் அலைக்கழிப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து பொது மக்கள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலத்தில், கடந்த ஜூன் மாதம் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் சோதனை நடத்தி 40,000 ரூபாய் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து இந்த அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்து மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலரும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
தற்போது, சோழிங்கநல்லுார் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் செங்கல்பட்டு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
பறக்கும் படையை சேர்ந்த பெண் அதிகாரி ஒருவர், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளராக கூடுதல் பொறுப்பில் இருந்து வருகிறார்.
இதனால், பல்வேறு பணிகள் தேங்கமடைந்து மந்தகதியில் நடந்து வருகின்றன.
வாரந்தோறும் தகுதி சான்று பெற காலை 10:00 மணிக்கு வருவோர் மாலை வரை காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. அதிகாரியின் கையெழுத்து பெற சோழிங்கநல்லுார் வரை ஊழியர்கள் சென்று வர சிரமப்படுகின்றனர். இதனால், கூடுதல் பொறுப்பு வகிக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் பணிச்சுமை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, செங்கல்பட்டில் நிரந்தர வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்களை நியமிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.